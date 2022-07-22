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Суд утвердил мировое соглашение между Росрыболовством и НТЭК по делу о разливе топлива

Суд утвердил мировое соглашение между Росрыболовством и НТЭК по делу о разливе топлива

Арбитражный суд Красноярского края утвердил мировое соглашение между Енисейским управлением Росрыболовства и Норильско-Таймырской энергетической компанией (дочернее предприятие ГМК "Норникель") о взыскании штрафа за разлив топливо в Норильске.

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