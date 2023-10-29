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Главное в отношениях — научиться вовремя закрывать глаза и представлять водопад

Главное в отношениях — научиться вовремя закрывать глаза и представлять водопад

- Вовочка, составь предложение со словами “кот” и “смотреть”. - Когда я случайно наступил коту на лапу, он закричал: “Смотреть надо, куда наступаешь!” Врач проктолог осматривает пациента и говорит: - Мда батенька, у вас тут трещина на входе.

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