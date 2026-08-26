🔔🔔🔔 Сегодня в программе Сергея Веселовского «Политотдел» на телеканале «Крым 24» — военный аналитик Юрий Селиванов Опа! Опа! Америка, Европа! Азия, Китай, все кричат Давай, давай! Кто, кому, чего, сколько и с какой стати должен дать? Почему США, устроившие поджог и стравившие всех со всеми, внезапно решили спрятаться в домике и посмотреть, чья возьмёт? С чего вдруг англичане с западными европейцами, перехватившие у американцев картонку с надписью «На Восток!» решили, что русские не посмеют нанести по ним встречно-упреждающий удар отнюдь не конвенциональным оружием? О военно-политическом противостоянии в мире накануне дня знаний беседуют гость с ведущим в новом выпуске программы.