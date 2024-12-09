Диетолог рассказала, что именно поможет похудеть перед Новым годом

Федорцова утверждает, что похудеть перед праздниками можно при помощи сбалансированного питанияДо Нового года осталось 23 дня и за это время, как уверены врачи, ещё можно избавиться от лишних килограммов.
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