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Диетолог рассказала, что именно поможет похудеть перед Новым годом

Диетолог рассказала, что именно поможет похудеть перед Новым годом

Федорцова утверждает, что похудеть перед праздниками можно при помощи сбалансированного питанияДо Нового года осталось 23 дня и за это время, как уверены врачи, ещё можно избавиться от лишних килограммов.

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