Еврокоптер будет патрулировать леса северного Забайкалья

Вертолет Еврокоптер приступит к патрулированию лесов Забайкалья весной этого года, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на начальника Читинской базы авиационной охраны лесов Андрея Верхушина.
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