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В Бийске ищут протез, который выпал из машины участника СВО

В Бийске ищут протез, который выпал из машины участника СВО

Жителей Бийска просят помочь в поиске протеза на левую ногу, который случайно выпал из автомобиля, пишет "Бийский рабочий".

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