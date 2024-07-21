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Закон, порядок, государство

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Штурмовики группировки войск «Восток» оттачивают навыки зачистки лесополос и штурма опорных пунктов противника на полигонах в тыловых районах ДНР

Штурмовики группировки войск «Восток» оттачивают навыки зачистки лесополос и штурма опорных пунктов противника на полигонах в тыловых районах ДНР

В целях скорейшей адаптации новобранцев к боевой обстановке проводятся дополнительные занятия под руководством офицеров с боевым опытом.

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