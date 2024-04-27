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Поклонники шокированы тем, как сейчас выглядит Антонио Бандерас

Поклонники шокированы тем, как сейчас выглядит Антонио Бандерас

Актер появился на премии Talia Awards в Мадриде. фото: Legion Media63-летний Антонио Бандерас посетил церемонию вручения премии Talia Awards вместе со своей девушкой — 41-летней Николь Кимпель, инвестиционным банкиром из Голландии.

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Комментарии
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patentlil
Люди, что с Вами? Старость ждет каждого. Чему вы удивляетесь, что Антонию в 63 НЕ выглядит, как в 25? На себя посмотрите.
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7 час.
Александр Маслов
с Бандеросом случился возраст, а что вы хотели?
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3 час.
lady lyudmila
Он все равно классный !
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1 час.

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