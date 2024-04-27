Поклонники шокированы тем, как сейчас выглядит Антонио Бандерас

Актер появился на премии Talia Awards в Мадриде. фото: Legion Media63-летний Антонио Бандерас посетил церемонию вручения премии Talia Awards вместе со своей девушкой — 41-летней Николь Кимпель, инвестиционным банкиром из Голландии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии