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AT: Виктория Нуланд приехала в Киев на фоне слухов о грядущем военном перевороте

AT: Виктория Нуланд приехала в Киев на фоне слухов о грядущем военном перевороте

Заместитель госсекретаря США по политическим вопросам экстренно приехала в столицу Украины.Издание Asia Times выпустило материал, посвященный анализу срочного визита в Киев второго лица МИД США Виктории Нуланд.

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