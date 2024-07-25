Следователи отмечают профессиональный праздник

Ежегодно 25 июля отмечается День органов следствия. Это профессиональный праздник сотрудников и работников Следственного комитета РФ, сотрудников и работников следственных подразделений Министерства внутренних дел, Федеральной службы безопасности.
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