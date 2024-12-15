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Иноагентам готовят сюрприз — новый закон введёт существенные ограничения

Иноагентам готовят сюрприз — новый закон введёт существенные ограничения

Неожиданный «подарочек» на Новый год для иноагентов решило подготовить наше руководство! Теперь у них не получится проделывать их самый обожаемый фокус: поливать Россию грязью, но при этом же — зарабатывать тут деньги.

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Комментарии
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ВТ
Валерий Тимофеев
Ну хоть что то в отношении их сделают, но почему не конфискация?
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13 час.
Виктор Гайдуков
Это ещё только готовится. а что получится - на выходе посмотрим. Опять найдутся лоббисты интересов иноагентов, а их в нашей Госдуме хватает.
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9 час.

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