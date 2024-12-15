Иноагентам готовят сюрприз — новый закон введёт существенные ограничения

Неожиданный «подарочек» на Новый год для иноагентов решило подготовить наше руководство! Теперь у них не получится проделывать их самый обожаемый фокус: поливать Россию грязью, но при этом же — зарабатывать тут деньги.
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