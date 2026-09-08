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Царьград

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Чжан Цзыюй привлекла внимание ростом на ЧМ-2026 по баскетболу

Чжан Цзыюй привлекла внимание ростом на ЧМ-2026 по баскетболу

США разгромили Китай 94:61 на ЧМ-2026 по баскетболу. Несмотря на поражение, внимание привлекла 19-летняя китаянка Чжан Цзыюй с ростом 223 см.

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