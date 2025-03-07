«До сих пор кому-то неймется»: Путин сравнил Макрона с Наполеоном

БлокнотРУ Президент России Владимир Путин сравнил французского лидера Эмманюэля Макрона с Наполеоном, намекая на исторические параллели между действиями современного Парижа и агрессивной политикой Франции в XIX веке.
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