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«До сих пор кому-то неймется»: Путин сравнил Макрона с Наполеоном

«До сих пор кому-то неймется»: Путин сравнил Макрона с Наполеоном

БлокнотРУ Президент России Владимир Путин сравнил французского лидера Эмманюэля Макрона с Наполеоном, намекая на исторические параллели между действиями современного Парижа и агрессивной политикой Франции в XIX веке.

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