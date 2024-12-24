Гасперини уверен, что де Кетеларе перейдет в «Реал» или «Ливерпуль» через 2 года 

Джан Пьеро Гасперини уверен, что Шарль де Кетеларе через два года перейдет в «Реал» или «Ливерпуль». Журналист Паоло Кондо в колонке для La Repubblica написал, что тренер «Аталанты» убежден: через пару сезонов 23-летний хавбек сборной Бельгии будет играть за «Ливерпуль», «Реал» или другой топ-клуб АПЛ или Ла Лиги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Шашилов опроверг информацию о конфликте с Падиным: «Никаких проблем нет, он по‑прежнему трудится в штабе»
- Анонсирован 2-й сезон сериала «Молодежка. Новая смена». Премьера состоится в 2025 году
- «Обязательно вернется». Анна Седокова на время приостановит концертную деятельность в связи со смертью Яниса Тиммы
Свежие комментарии