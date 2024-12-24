Гасперини уверен, что де Кетеларе перейдет в «Реал» или «Ливерпуль» через 2 года 

Джан Пьеро Гасперини уверен, что Шарль де Кетеларе через два года перейдет в «Реал» или «Ливерпуль». Журналист Паоло Кондо в колонке для La Repubblica написал, что тренер «Аталанты» убежден: через пару сезонов 23-летний хавбек сборной Бельгии будет играть за «Ливерпуль», «Реал» или другой топ-клуб АПЛ или Ла Лиги.