Sciencealert: Большинство видов жизни на Земле вымрет из-за нехватки кислорода

В атмосфере Земли в будущем может уменьшиться содержание кислорода и возрасти уровень метана. Подобные изменения приведут к возвращению нашей планеты к состоянию, в котором она находилась более двух миллиардов лет назад.
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