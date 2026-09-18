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Daily Storm

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Голосование с осетинским колоритом: как выбирают президента Южной Осетии в Москве

Голосование с осетинским колоритом: как выбирают президента Южной Осетии в Москве

Daily Storm побывал на единственном московском участке, где голосуют на выборах президента республикиВ восемь утра в Курсовом переулке, в нескольких минутах от Кропоткинской, открылись двери посольства Южной Осетии.

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