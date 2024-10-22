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Бритни Спирс едва не потеряла плавки во время танца

Бритни Спирс едва не потеряла плавки во время танца

Американская певица Бритни Спирс едва не потеряла плавки во время танца. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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