Прокопьев день празднуют 3 января православные с соблюдением примет и поверий

Источник иллюстрации / фото: dosuga.netКаждый год 3 января православные верующие России отмечают Прокопьев день, который посвящен памяти Прокопия Вятского, юродивого, проводившего свою жизнь в Успенском Трифоновом монастыре.
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