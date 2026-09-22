Центробанк отметил рост спроса на подержанные товары и аренду

Центробанк сообщил, что русские изменили потребительские привычки в пользу экономичной стратегии. Снижение продаж одежды и обуви и рост интереса к аренде техники и ремонту жилья отмечены в Центральной России.
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