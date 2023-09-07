Противник продолжает накатывать на участке Новодонецкое-Новомайорское: наша пехота отходит на запасные позиции

Х

Ххх

Ебните в конце концов по этой укропии ядерным оружием,сколько можно терпеть выходки этих ублюдков. Один раз ударить ,все остальные бояться будут. Америкосы бомбили Японию и ничего никто не сказал,все обосрались. Так и с укропией поступить