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Противник продолжает накатывать на участке Новодонецкое-Новомайорское: наша пехота отходит на запасные позиции

Противник продолжает накатывать на участке Новодонецкое-Новомайорское: наша пехота отходит на запасные позиции

Противник ведет очень плотный огонь, с нашей стороны идет ответ, но дальности не дают дотянуться до позиций.

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Комментарии
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Х
Ххх
Ебните в конце концов по этой укропии ядерным оружием,сколько можно терпеть выходки этих ублюдков. Один раз ударить ,все остальные бояться будут.  Америкосы бомбили Японию и ничего никто не сказал,все обосрались. Так и с укропией поступить
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