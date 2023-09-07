Противник продолжает накатывать на участке Новодонецкое-Новомайорское: наша пехота отходит на запасные позиции
Противник ведет очень плотный огонь, с нашей стороны идет ответ, но дальности не дают дотянуться до позиций.
Комментарии
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Ебните в конце концов по этой укропии ядерным оружием,сколько можно терпеть выходки этих ублюдков. Один раз ударить ,все остальные бояться будут. Америкосы бомбили Японию и ничего никто не сказал,все обосрались. Так и с укропией поступить
Киевский режим подлежит только безжалостному уничтожению, иначе коричневая чума распространится на всю планету!
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