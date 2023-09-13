Украинская сторона исчерпала свои ресурсы для продолжения наступательных операций. Об этом во время беседы с информагентство ТАСС рассказал бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер.
Украинская сторона исчерпала свои ресурсы для продолжения наступательных операций. Об этом во время беседы с информагентство ТАСС рассказал бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер.
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