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Автоэксперт назвал способы защиты кузова машины после зимы

Автоэксперт назвал способы защиты кузова машины после зимы

После зимы на кузове автомобиля остаются следы от реагентов и соли, которыми посыпают дороги. Если на кузове есть сколы и царапины, это приведет к коррозии, предупредил 24 марта владелец сети детейлинг-центров Carbase Александр Смит, перечислив способы защиты автомобиля.

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