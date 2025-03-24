Автоэксперт назвал способы защиты кузова машины после зимы

После зимы на кузове автомобиля остаются следы от реагентов и соли, которыми посыпают дороги. Если на кузове есть сколы и царапины, это приведет к коррозии, предупредил 24 марта владелец сети детейлинг-центров Carbase Александр Смит, перечислив способы защиты автомобиля.
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