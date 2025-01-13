Злая Волчья Луна: чем опасно полнолуние в созвездии Рака 14 января 2025 года

В ночь на 14 января Луна впервые в 2025 году покажется во всей красе. Это полнолуние в созвездии Рака окутано мистическими легендами и, согласно поверьям, может сильно повлиять на жизнь человека, его физическое и ментальное состояние.
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