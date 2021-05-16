Узнать больше о природоохранном законодательстве смогут уссурийские предприятия 10 июня

Узнать больше о природоохранном законодательстве смогут уссурийские предприятия 10 июня

10 июня Компания ООО "Центр экологических услуг" проведет семинар, который будет полезен сотрудникам, чья деятельность напрямую или косвенно связана с природоохранным законодательством.

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