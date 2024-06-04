Аукцион по продаже имущества «Мотовилихинских заводов» не состоялся из-за отсутствия заявок

Причиной отмены торгов стало полное отсутствие заявок от потенциальных покупателей.Аукцион по продаже активов ПАО «Мотовилихинские заводы», запланированный на период с 22 апреля по 30 мая 2024 года, был признан несостоявшимся.
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