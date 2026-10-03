Star Trek's Leonard Nimoy Starred In A TV Movie Revival Of A Classic Western Series

The legendary Spock actor had a multifaceted career outside of science fiction. At one point, he was part of an effort to bring back a cowboy classic.
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