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Star Trek's Leonard Nimoy Starred In A TV Movie Revival Of A Classic Western Series

Star Trek's Leonard Nimoy Starred In A TV Movie Revival Of A Classic Western Series

The legendary Spock actor had a multifaceted career outside of science fiction. At one point, he was part of an effort to bring back a cowboy classic.

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