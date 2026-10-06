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Финэксперт Арбатова: доллар в октябре может остаться в коридоре 82 — 87 рублей

Финэксперт Арбатова: доллар в октябре может остаться в коридоре 82 — 87 рублей

Финансовый эксперт Лариса Арбатова спрогнозировала, что в октябре курс доллара будет в основном находиться в диапазоне 82 — 87 рублей без устойчивого движения к крайним значениям.

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