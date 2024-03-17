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Сборная Парагвая включила четырёх игроков РПЛ на матч с Россией

Сборная Парагвая включила четырёх игроков РПЛ на матч с Россией

В состав из 25 человек вошли игроки «Краснодара», «Динамо» и «Спартака».фото: t.me/fcsmtg--> Федерация футбола Парагвая обнародовала окончательный состав национальной сборной на товарищеский матч с Россией, который состоится 25 марта в Москве.

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