Путин усилит защиту страны от террористов и диверсантов

Президент России Владимир Путин усилит работу Федеральной службы безопасности (ФСБ) после возросших в последнее время вызовов извне: террористических атак, диверсий, вылазок диверсионно-разведывательных группировок (ДРГ).
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