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Регионы России

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Президент Польши раскритиковал премьера Туска за заявления о войне с Россией

Президент Польши раскритиковал премьера Туска за заявления о войне с Россией

Президент Польши Кароль Навроцкий выступил с критикой в адрес премьер-министра Дональда Туска из-за его заявлений о высокой вероятности военного конфликта с Россией в ближайшие месяцы.

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