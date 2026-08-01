Зеленский и Нетаньяху поругались на церемонии прощания с сенатором Грэмом

Встреча Зеленского и Нетаньяху в Вашингтоне прошла без лишних дипломатических любезностей. Как пишет The Washington Post, они довольно резко переговорили на церемонии прощания с сенатором Грэмом* (внесён в реестр террористов и экстремистов в РФ) – это была неофициаль.