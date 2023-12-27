Продажи новогодних туров за рубеж выросли в России на 15-30%

У россиян заметно вырос уровень интереса к путешествиям за границей на новогодние праздники. Об этом рассказывает Общественная Служба Новостей со ссылкой на "Интерфакс" и Российский союз туриндустрии (РСТ).
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