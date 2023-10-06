Shot: У знаменитого телеведущего Николая Дроздова обнаружили рак

Известному ученому-зоологу Николаю Дроздову поставили диагноз "онкология".Легендарному телеведущему передачи "В мире животных", доктору биологических наук Николаю Дроздову поставили страшный диагноз — злокачественная опухоль предстательной железы (аденокарцинома).
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