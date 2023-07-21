Аргументы недели

98 706 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Лаврентий Палыч Берия
    был такой леденец "видал сосун", на палочке. Видимо в коридорах штаба НАТО раздают для храбрости.Салливан: если Ро...
  • Лариса Голубицкая
    Какой министр такое и лечение! Выходить нужно,но этого никто не слышит и не услышит!Петр Толстой счит...

Зеленский уволил посла Украины Пристайко, назвавшего нездоровым сарказмом слова президента о британском министре обороны Уоллесе

Зеленский уволил посла Украины Пристайко, назвавшего нездоровым сарказмом слова президента о британском министре обороны Уоллесе

Владимир Зеленский уволил киевского посла в Лондоне Вадима Пристайко, назвавшего нездоровым сарказмом высказывание украинского лидера о руководителе оборонного ведомства Соединенного Королевства Бене Уоллесе.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
БУЛАТ ДЖУМАТАЕВ
Началось брожение внутри рады,ze Пущай бродит Пущай.
Ответить
20 час.
Ю
Южанин
Ответить
12 час.
ГОРОДНИЧИЙ РЖЕВСКИЙ
Любой президент со временем может превратиться в клоуна (пример, дедушка бидоне), но клоун президентом не станет!
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх