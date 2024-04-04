Впервые в истории человечеству придется вычесть секунду из времени

Ученые доказали, что таяние ледников замедляет вращение планеты, которое в последнее время усиливается, однако этот эффект не долгосрочен, и примерно к 2029 году жителям Земли все равно придется впервые в истории скорректировать мировое время, "удалив" из него одну секунду.