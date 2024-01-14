Генпродюсер «Матч ТВ» Александр Тащин поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Выборы будут проходить три дня Александр Тащин, генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ», выразил свою поддержку выдвижению Владимира Владимировича Путина в качестве кандидата на выборах президента в 2024 году.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии