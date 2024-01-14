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  • Валерий Соловьев
    Чую собянин что-то окрывать приедет. До этого два месяца конь не валялся.В районе Люблино ...
  • Сергей О
    Охереть новость ну что установили теперь стоят ?В зоне отдыха мик...

Генпродюсер «Матч ТВ» Александр Тащин поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Генпродюсер «Матч ТВ» Александр Тащин поддержал решение Владимира Путина участвовать в выборах

Выборы будут проходить три дня Александр Тащин, генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ», выразил свою поддержку выдвижению Владимира Владимировича Путина в качестве кандидата на выборах президента в 2024 году.

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