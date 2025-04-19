США выведут военных из Сирии и через 60 дней оценят результат — ISW

Чиновники заявили, что Соединенные Штаты через 60 дней оценят результат, следует ли выводить дополнительные войска из Сирии, отмечается в отчете за 18 апреля американского аналитического центра The Institute for the Study of War (ISW).
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