Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с российским президентом Владимиром Путиным опровергла тезис поликов Запада о том, что с Россией нельзя вести переговоры, заявил шеф-корреспондент журнала Focus Ульрих Райц в своем видеоблоге на YouTube.
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