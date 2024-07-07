Встреча премьер-министра Венгрии Виктора Орбана с российским президентом Владимиром Путиным опровергла тезис поликов Запада о том, что с Россией нельзя вести переговоры, заявил шеф-корреспондент журнала Focus Ульрих Райц в своем видеоблоге на YouTube.