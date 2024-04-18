В этом году современный спортивный комплекс откроется в Крымском районе Кубани

В этом году современный спортивный комплекс откроется в Крымском районе КубаниВ 2024 году для жителей поселка Виноградного Крымского района произойдет знаменательное событие – здесь откроется спортивный зал на территории школы № 38.
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