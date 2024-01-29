Роспотребнадзор дал россиянам советы относительно «Киберпонедельника»

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно вести себя во время акции «Киберпонедельник». Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, в течение нескольких дней отечественные интернет-платформы устраивают для россиян акцию «Киберпонедельник».