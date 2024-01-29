Роспотребнадзор дал россиянам советы относительно «Киберпонедельника»

В Роспотребнадзоре рассказали, как правильно вести себя во время акции «Киберпонедельник». Как сообщает пресс-служба Роспотребнадзора, в течение нескольких дней отечественные интернет-платформы устраивают для россиян акцию «Киберпонедельник».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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