МО РФ: поражен крупный украинский склад снарядов к американским гаубицам М777

Российские военные ударами ракет воздушного базирования крупный склад 155-мм снарядов к американским гаубицам М-777 в ходе спецоперации на Украине, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Российские военные ударами ракет воздушного базирования крупный склад 155-мм снарядов к американским гаубицам М-777 в ходе спецоперации на Украине, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Свежие комментарии