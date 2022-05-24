Наш потерянный мир

33 938 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Astra
    Ну стырили они оружие, и как теперь они его в США перевезут, посылкой что ли отправят. Продать более реально (наверное).American Thinker ...
  • Liudmila Kosteley (Моисеева)
    https://www.msn.com/cs-cz/zpravy/Zahrani%C4%8Dn%C3%AD/ukrajina-obdr%C5%BEela-od-z%C3%A1padn%C3%ADch-spojenc%C5%AF-bit...Борисов заявил, ч...
  • Елена Князева
    Для себя сармат они на стене нарисую? Чем они воевать собираются?Лавров заявил, чт...

МО РФ: поражен крупный украинский склад снарядов к американским гаубицам М777

МО РФ: поражен крупный украинский склад снарядов к американским гаубицам М777

Российские военные ударами ракет воздушного базирования крупный склад 155-мм снарядов к американским гаубицам М-777 в ходе спецоперации на Украине, заявил на брифинге официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх