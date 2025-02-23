Мантуров оценил ситуацию с возвращением в Россию иностранных автобрендов

Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров прокомментировал появившуюся в СМИ и Telegram-каналах информацию, что некоторые иностранные бренды, в том числе и автомобильные марки, планируют вернуться на российский рынокМинпромторг РФ читайте на monocle.