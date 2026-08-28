Евкуров проверил подготовку войск беспилотных систем в Нижегородской области

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Замминистра обороны РФ генерал армии Юнус-Бек Евкуров проинспектировал организацию боевой подготовки подразделений войск беспилотных систем, мобильных огневых и штурмовых групп на полигоне в Нижегородской области.
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