МЧС заявило об атаке ВСУ по селам Старый Хутор и Демидовка Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают два села в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба регионального министерства чрезвычайных ситуаций, ссылаясь на Единую госсистему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).