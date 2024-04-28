МЧС заявило об атаке ВСУ по селам Старый Хутор и Демидовка Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреливают два села в Белгородской области. Об этом в Telegram-канале сообщает пресс-служба регионального министерства чрезвычайных ситуаций, ссылаясь на Единую госсистему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).
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