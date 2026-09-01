В Северодвинске 1 сентября изменят движение автобусов № 18 и 25

В Северодвинске 1 сентября временно изменится движение автобусов № 18 и 25. Корректировки связаны с проведением праздничных мероприятий, посвященных Дню знаний.
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