России надо играть на расколе внутри Запада

Задержание Джорджеску в Румынии после того, как за него заступились Вэнс в Мюнхене, Трамп и Ко — это смачный такой удар со стороны леволиберальных наднациональных глобалистов по консервативно-национальным глобалистам.
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