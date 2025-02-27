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Несекретные материалы

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Задержание Джорджеску в Румынии после того, как за него заступились Вэнс в Мюнхене, Трамп и Ко — это смачный такой удар со стороны леволиберальных наднациональных глобалистов по консервативно-национальным глобалистам.

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