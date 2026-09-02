Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль заявил, что некоторые члены Евросоюза располагают резервами для усиления ПВО Украины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В пекарне "Машень...
- Ч Politico: посевы ...
- Ч Хинкл: Путин прав...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым