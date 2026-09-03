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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пинчук рассматривал переход в «Лос-Анджелес»: «Знарок позвонил. Сказал, что поможет, если что. Плюс там Панара, будет попроще»

Нападающий «Нэшвилла» Виталий Пинчук рассказал, что думал над переходом в «Лос-Анджелес». В апреле форвард покинул «Динамо» Минск и  подписал контракт новичка с «Предатос» на год.

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