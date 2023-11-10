Daily Mail: ущерб природе, нанесенный людьми, оценен не точно

Новое исследование, проведенное учеными из Люксембургского национального музея естественной истории, показало, что примерно пятая часть всех европейских видов растений и животных находится под угрозой исчезновения из-за глобальных изменений климата, а также роста доли сельскохозяйственных угодий.
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