Лавров: Запад бесчестно лжет, что Россия отказывается от переговоров по Украине

Запад бесчестно лжет о том, что Москва отказывается от переговоров по Украине. С соответствующим заявлением выступил руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, пишет Telegram-канал BRIEF.
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