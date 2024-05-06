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Лавров: Запад бесчестно лжет, что Россия отказывается от переговоров по Украине

Лавров: Запад бесчестно лжет, что Россия отказывается от переговоров по Украине

Запад бесчестно лжет о том, что Москва отказывается от переговоров по Украине. С соответствующим заявлением выступил руководитель министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров, пишет Telegram-канал BRIEF.

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